ЦТАК: "Аурус", подаренный Владимиром Путиным Ким Чен Ыну, стал символом крепнущей дружбы между КНДР и Россией

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл на публичное мероприятие на подаренном Путиным "Аурусе"

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Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает, что лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публичном мероприятии на автомобиле "Аурус", подаренном ему президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: Kremlin.ru

В агентстве назвали подарок президента РФ символом крепнущей дружбы между КНДР и Россией.

"Использование товарищем Ким Чен Ыном личного автомобиля, подаренного президентом РФ, является наглядной демонстрацией дружбы между КНДР и Россией, которая продолжает укрепляться и всесторонне развиваться", — пишет ЦТАК.

В сообщении также было особо отмечено, что по своему функционалу этот эксклюзивный автомобиль совершенен и абсолютно надежен.

Ранее ЦТАК отметил, что президент РФ подарил Ким Чен Ыну российский автомобиль "Аурус". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. Ким Чен Ын стал первым из глав государств, кто получил этот автомобиль представительского класса.