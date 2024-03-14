Посол КНР в США выступил с резкой критикой в адрес США и Тайваня из-за их сотрудничества в оборонной сфере

Китай решительно осуждает вооружение Тайваня

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

Китай решительно выступает против военных контактов США с Тайванем и попыток Вашингтона вооружать остров. Об этом заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Ли Пэнъюй.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

Он подчеркнул, что тайваньский вопрос является ключевым с точки зрения базовых интересов Китая и представляет собой "красную линию", которую нельзя нарушать в китайско-американских отношениях.

Такое заявление прозвучало в ответ на слова главы оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэна о том, что спецназ сухопутных войск США, известный как "зеленые береты", размещен на острове и обучает тайваньских военных.

Пэнъюй призвал Вашингтон добросовестно придерживаться принципа "одного Китая" во внешней политике, прекратить любые военные контакты с Тайванем, а также оставить попытки вооружать остров под любым предлогом.

Ранее представитель Пентагона, отвечая на вопрос, не подтвердил присутствие американских спецназовцев на Тайване, но заявил, что сотрудничество США с островом направлено против угрозы, исходящей от материкового Китая.

Недавно стало известно о том, что Минобороны США закупит для нужд Тайваня новейшие БПЛА.