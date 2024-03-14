Политолог Сергей Маркелов считает смену Польшей послов в 50 странах мира следствием политического выбора Варшавы в пользу США

Политолог Маркелов: смена пятидесяти польских дипломатов — это сигнал всему миру

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Глава коммуникационной компании "Маркком", политолог Сергей Маркелов разъяснил Pravda. Ru причины одновременной смены Польшей своих дипломатов в 50 странах мира.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Решение сложных задач, стоящих перед внешней политикой — так объясняет грядущую массированную рокировку дипломатического корпуса руководство Польши. На самом деле всё гораздо проще, считает эксперт.

"Изменилась концепция страны: политическая, идеологическая, финансовая, экономическая. По крайней мере, руководство Польши ее задекларировало. Сегодня мы видим не ту Польшу, которая была 10 лет назад. Польша определилась со своей политической позицией, что мы будем дружить с американцами технически, экономически. Она становится сателлитом американским на европейском контингенте. Она сделала политический выбор в сторону политического партнерства с США", — пояснил политолог.

Изменение политического вектора неизбежно тянет за собой и смену внешних контуров Польши, продолжает Сергей Маркелов.

"Дипломаты — это принцы политики государства. Замена дипломатического корпуса — это еще одно доказательства, что Польша выбрала новые политические, экономические стандарты взаимодействия с миром. Теперь все дипломаты Польши будут как бы демонстрировать такую политику. Сидит, к примеру, польский посол в Австралии, ничего не делает. Сейчас приедет новый и скажет: "Здравствуйте. А вообще-то я… Вы тут под британской короной, а я под американской. Есть что поговорить? Давайте выпьем знаменитого австралийского пива". И начинается совсем другая дипломатия. Вот это реальность", — иронизирует собеседник Pravda. Ru.

По словам политолога, Варшава заменит своих дипломатов в наиболее влиятельных странах мира.

"50 — это серьезный пакет стран. Маленькие не будут меняться, африканские, может быть, а серьезные в этот пакет в 50 попадут. Все страны делятся по статусу влияния. Пакет абсолютно влияющих стран: Великобритания, Франция, Швейцария, ФРГ. Не попадут в первый пакет Албания, Румыния пока. Потом попадут, может быть, в чисто плановом режиме. На Дальнем Востоке, понятно, японцы, Южная Корея, Таиланд, Индия влиятельная, Китай. Будет либо по политическому влиянию, либо по статусу страны", — предположил Сергей Маркелов.