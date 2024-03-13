Заместитель главы Министерства иностранных дел России провел встречу с послом Южной Кореи Ли До Хуном

Заместитель главы МИД России провел встречу с дипломатом Южной Кореи

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Как сообщает внешнеполитическое ведомство Российской Федерации, заместитель главы МИД Российской Федерации Андрей Руденко и посол Южной Кореи Ли До Хун провели встречу.

Фото: flickr.com by travel oriented from Manila, Philippines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Тринадцатого марта заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Руденко провел встречу с послом Республики Корея в России Ли До Хуном. В ходе беседы были затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений", — сообщает Министерство иностранных дел России.

Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу иностранному гражданину, обвиняемому в шпионаже, как сообщалось ранее. Дипломаты из МИД Южной Кореи оказывают консульскую поддержку задержанному по обвинению в шпионаже южнокорейскому гражданину в России.

Мужчине может быть назначено наказание, в соответствии со статьей УК РФ 276, в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет за совершение шпионажа .