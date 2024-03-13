Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Леонков: «Авангард» превосходит системы ПРО в маневренности
Автоэксперт рассказал о моделях Toyota, которые часто ломаются
Аналитик Озер: Запад не сдержал данных России обещаний
Стали известны последствия коронавируса для всего мира
Певец Антон Самойлов в образе Вовы Адидаса зажёг со звёздами сериала "Слово пацана"
Клубнично-персиковый смузи с семенами чиа: вкусно и полезно для кишечника
На что откликаются кошки
Новая проблема на PlayStation 5: пользователи теряют доступ к играм из библиотеки
Обязательные медицинские проверки для женщин: какие тесты нужно проходить и когда
Заместитель главы Министерства иностранных дел России провел встречу с послом Южной Кореи Ли До Хуном

Заместитель главы МИД России провел встречу с дипломатом Южной Кореи

0:57
Мир

Как сообщает внешнеполитическое ведомство Российской Федерации, заместитель главы МИД Российской Федерации Андрей Руденко и посол Южной Кореи Ли До Хун провели встречу.

Заместитель главы МИД России провел встречу с дипломатом Южной Кореи
Фото: flickr.com by travel oriented from Manila, Philippines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Тринадцатого марта заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Руденко провел встречу с послом Республики Корея в России Ли До Хуном. В ходе беседы были затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений", — сообщает Министерство иностранных дел России.

Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу иностранному гражданину, обвиняемому в шпионаже, как сообщалось ранее. Дипломаты из МИД Южной Кореи оказывают консульскую поддержку задержанному по обвинению в шпионаже южнокорейскому гражданину в России.

Мужчине может быть назначено наказание, в соответствии со статьей УК РФ 276, в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет за совершение шпионажа .

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" объявила о беременности: "Теперь моё сердце бьётся за двоих!"

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.

Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" ждёт ребёнка: "Мечтала об этом столько времени"
Россияне смогут въезжать в Европу без биометрического паспорта
ЕС открывает двери: россияне могут въезжать без биометрического паспорта
Валерия хотела выгнать Иосифа Пригожина из дома. Что стало причиной?
Власти Болгарии требуют от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова Украина хочет втянуть Грузию в военный конфликт с Россией Дмитрий Плотников В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Сводка СВО: враг атакует границу России, дорога на Часов Яр открыта
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводить новичкам
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводить новичкам
Последние материалы
Чем подкормить сливу весной?
В феврале вырос интерес москвичей к турецкой недвижимости
Как правильно выполнять отжимания на брусьях
Жена Петросяна заявила, что рожала сама
ЛДПР выступает за корректировку условий кредитования
Эксперт рассказал о частых ошибках российских водителей при эксплуатации автомобилей
МИД России выразил надежду на изменение политики в Новой Зеландии
Историк Притчин: Шаги Армении против России отвлекают от внутренних проблем
Продюсер Евгений Болдин уверен, что Пугачеву простят после возвращения в Россию
Что нужно знать перед тем, как сделать свою первую татуировку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников