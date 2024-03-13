Заместитель главы Министерства иностранных дел России провел встречу с послом Южной Кореи Ли До Хуном

Как сообщает внешнеполитическое ведомство Российской Федерации, заместитель главы МИД Российской Федерации Андрей Руденко и посол Южной Кореи Ли До Хун провели встречу.
"Тринадцатого марта заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Руденко провел встречу с послом Республики Корея в России Ли До Хуном. В ходе беседы были затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений", — сообщает Министерство иностранных дел России.
Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу иностранному гражданину, обвиняемому в шпионаже, как сообщалось ранее. Дипломаты из МИД Южной Кореи оказывают консульскую поддержку задержанному по обвинению в шпионаже южнокорейскому гражданину в России.
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