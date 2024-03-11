Жительница Украины решила посетить одно из кладбищ Харькова и была поражена количеством захороненных там военных.
Она сняла происходящее на видео. Кадры были опубликованы в Telegram-канале "Военкоры Русской Весны".
В 2023 году та же женщина сняла видео на том же кладбище с могилами убитых.
Через год украинка решила вернуться на кладбище и засняла видео с могилами погибших военных, удививших ее своими масштабами.
На территории кладбища насчитывается тысячи могил украинских солдат, погибших в зоне боевых действий. На видео видны могилы, украшенные желто-синими флагами, установленные на флагштоках у крестов.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.