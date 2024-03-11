Харьковчанка побывала на одном из кладбищ Украины и поразилась количеству похороненных там солдат

Жительница Украины сняла видео с могилами военных ВСУ

0:42 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Жительница Украины решила посетить одно из кладбищ Харькова и была поражена количеством захороненных там военных.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Она сняла происходящее на видео. Кадры были опубликованы в Telegram-канале "Военкоры Русской Весны".

В 2023 году та же женщина сняла видео на том же кладбище с могилами убитых.

Через год украинка решила вернуться на кладбище и засняла видео с могилами погибших военных, удививших ее своими масштабами.

На территории кладбища насчитывается тысячи могил украинских солдат, погибших в зоне боевых действий. На видео видны могилы, украшенные желто-синими флагами, установленные на флагштоках у крестов.