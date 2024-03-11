Анналена Бербок ответила на слова Папы Римского о том, что Украине нужно "поднять белый флаг"

Анналена Бербок, которая занимает должность главы МИД Германии, заявила, что Западным странам следует поддерживать Украину, а не требовать ее капитуляции. Так она отреагировала на слова Папы Римского Франциска, в которых он призвал Киев поднять "белый флаг" и начать переговоры с Россией.
Бербок сказала, что не понимает Папу Римского. Она подчеркнула, что странам — партнерам Украины следует поддерживать ее и помогать ей выстоять против РФ, защитить себя.
Как известно, ранее понтифик призвал Украину набраться мужества, чтобы решиться пойти на мирное урегулирование конфликта с Россией.
Это заявление прокомментировали и в Кремле. Дмитрий Песков поддержал слова Папы Римского и заявил, что в Москве неоднократно говорили о своей готовности приступить к переговорам, так как для страны предпочтительнее такое урегулирование конфликта.
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