Анналена Бербок ответила на слова Папы Римского о том, что Украине нужно "поднять белый флаг"

Глава МИД Германии прокомментировала призыв Папы Римского к мирным переговорам

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Анналена Бербок, которая занимает должность главы МИД Германии, заявила, что Западным странам следует поддерживать Украину, а не требовать ее капитуляции. Так она отреагировала на слова Папы Римского Франциска, в которых он призвал Киев поднять "белый флаг" и начать переговоры с Россией.

Фото: flickr.com by Heinrich-Böll-Stiftung is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Бербок сказала, что не понимает Папу Римского. Она подчеркнула, что странам — партнерам Украины следует поддерживать ее и помогать ей выстоять против РФ, защитить себя.

Как известно, ранее понтифик призвал Украину набраться мужества, чтобы решиться пойти на мирное урегулирование конфликта с Россией.

Это заявление прокомментировали и в Кремле. Дмитрий Песков поддержал слова Папы Римского и заявил, что в Москве неоднократно говорили о своей готовности приступить к переговорам, так как для страны предпочтительнее такое урегулирование конфликта.