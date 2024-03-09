Америка получала разведданные, что Россия готовит к применению ядерное оружие

Высокопоставленные чиновники из администрации президента США рассказали телеканалу CNN, что власти США готовились к сценарию применения ядерного оружия Россией на Украине.
В конце 2022 Белый Дом, из-за наводки западных спецслужб, провел несколько совещаний, на которых разбирал возможный план действий в случае применения Россией ядерного оружия против Украины. При этом, западные спецслужбы так и не нашли никакого доказательства, что Россия предпринимала мобилизацию своих ядерных сил для удара. США внимательно следила за перемещением ядерных сил и не заметила никаких шагов к применению такого рода оружия в зоне конфликта.
Летом же 2023 года президент Америки Джо Байден заявил, что угроза применения ядерного оружия Россией из-за Украины отсутствует.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что ядерную риторику используют западные лидеры. Россия может применить ядерное оружие исключительно в соответствии со своей ядерной доктриной.
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