Америка получала разведданные, что Россия готовит к применению ядерное оружие

CNN: Америка готовилась к применению Россией ядерного оружия в 2022 году

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Высокопоставленные чиновники из администрации президента США рассказали телеканалу CNN, что власти США готовились к сценарию применения ядерного оружия Россией на Украине.

Фото: whitehouse.gov

В конце 2022 Белый Дом, из-за наводки западных спецслужб, провел несколько совещаний, на которых разбирал возможный план действий в случае применения Россией ядерного оружия против Украины. При этом, западные спецслужбы так и не нашли никакого доказательства, что Россия предпринимала мобилизацию своих ядерных сил для удара. США внимательно следила за перемещением ядерных сил и не заметила никаких шагов к применению такого рода оружия в зоне конфликта.

Летом же 2023 года президент Америки Джо Байден заявил, что угроза применения ядерного оружия Россией из-за Украины отсутствует.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что ядерную риторику используют западные лидеры. Россия может применить ядерное оружие исключительно в соответствии со своей ядерной доктриной.