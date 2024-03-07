По аэропорту Ходейда, находящегося под контролем хуситов, нанесен удар силами США и Великобритании

Al Masirah: силы США и Великобритании нанесли удар по аэропорту Ходейды.
США совместно с Великобританией нанесли удар по аэропорту города Ходейды, находящегося под контролем мятежников-хуситов "Ансар Аллах".
Ранее поступали сообщения, что коалиционные силы провели атаку по объектам мятежников в районе порта Рас-Иса, находящегося неподалеку от Ходейды. Информации о возможных жертвах, разрушениях и раненых телеканал не привел.
Напомним, что ранее хуситы нанесли удар по кораблю Великобритании, проходившему неподалеку от Красного Моря.
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