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По аэропорту Ходейда, находящегося под контролем хуситов, нанесен удар силами США и Великобритании

Коалиция США и Великобритании атаковала аэропорт

0:37
Мир

Al Masirah: силы США и Великобритании нанесли удар по аэропорту Ходейды.

Коалиция США и Великобритании атаковала аэропорт
Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart is licensed under Public domain

США совместно с Великобританией нанесли удар по аэропорту города Ходейды, находящегося под контролем мятежников-хуситов "Ансар Аллах".

Ранее поступали сообщения, что коалиционные силы провели атаку по объектам мятежников в районе порта Рас-Иса, находящегося неподалеку от Ходейды. Информации о возможных жертвах, разрушениях и раненых телеканал не привел.

Напомним, что ранее хуситы нанесли удар по кораблю Великобритании, проходившему неподалеку от Красного Моря.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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