На Украине могут провести частичную демобилизацию

Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации срочников с апреля

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о частичной демобилизации срочников с апреля 2024 года из всех силовых структур. Указ распространяется на тех срочников, которые заступили на срочную службу в 2021 — 2022 году и чей срок службы закончился в течение военных действий и был продлён.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Указ вступает в силу с апреля. Пока неясно, как он будет исполняться, поскольку с 7 февраля на Украине действует закон об ужесточении мобилизации. Военкомы проводят регулярные облавы мужчин призывного возраста прямо на улицах украинских городов и отправляют их даже без документов, удостоверяющих личность, в военкоматы для дальнейшей отправки на фронт. Скорее всего, решение Зеленского является политическим ходом, призванным снизить напряжённость в обществе и в армии.

В России срочники не служат в зоне СВО по распоряжению президента Владимира Путина.