Во Франции предложили свергнуть Макрона после его слов об отсутствии границ в поддержке Украины

Политик из партии "Патриоты" призвал свергнуть Макрона

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Флориан Филиппо — лидер партии "Патриоты" призвал лишить Эммануэля Макрона поста президента Франции. Ранее Эммануэль Макрон на встрече с оппозицией заявил, что в поддержке Украины не может быть границ или "красных линий". Таким образом, по мнению Филиппо, президент вполне допускает отправку войск на Украину или передачу ядерного оружия в распоряжение Евросоюза для дальнейшей поставки его на Украину.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Невозможно представить, что этот человек, эта безумная марионетка НАТО и глубинного государства, до сих пор не свергнут!" — заявил политик после выступления Макрона

Флориан Филиппо — один из наиболее радикальных оппозиционеров в французском политическом спектре официальному курсу. Ранее, до 2017 года он входил в "Народный фронт", но затем ушёл из этой партии и основал партию "Патриоты" евроскептического и социалистического направления. Флориан Филиппо является сторонником отказа Франции от политики евроатлантизма, выступает за приоритет соблюдения национальных интересов. Однако в данный момент широкой поддержки у избирателя его политическая линия не находит, чему способствует и политика французского руководства и крупного бизнеса.