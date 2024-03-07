Флориан Филиппо — лидер партии "Патриоты" призвал лишить Эммануэля Макрона поста президента Франции. Ранее Эммануэль Макрон на встрече с оппозицией заявил, что в поддержке Украины не может быть границ или "красных линий". Таким образом, по мнению Филиппо, президент вполне допускает отправку войск на Украину или передачу ядерного оружия в распоряжение Евросоюза для дальнейшей поставки его на Украину.
"Невозможно представить, что этот человек, эта безумная марионетка НАТО и глубинного государства, до сих пор не свергнут!" — заявил политик после выступления Макрона
Флориан Филиппо — один из наиболее радикальных оппозиционеров в французском политическом спектре официальному курсу. Ранее, до 2017 года он входил в "Народный фронт", но затем ушёл из этой партии и основал партию "Патриоты" евроскептического и социалистического направления. Флориан Филиппо является сторонником отказа Франции от политики евроатлантизма, выступает за приоритет соблюдения национальных интересов. Однако в данный момент широкой поддержки у избирателя его политическая линия не находит, чему способствует и политика французского руководства и крупного бизнеса.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.