В Варшаве протестующие работники сельскохозяйственной отрасли устроили потасовку возле здания концелярии.
"Участники акции протеста у здания канцелярии в Варшаве подожгли "гроб", символизирующий смерть фермера", — сообщил местный телеканал Polsat.
Добавим, что один протестующий фермер даже попробовал закинуть горящий "гроб" через конструкцию, за которой находились сотрудники полиции.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.