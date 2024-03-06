Британский инженер предложил новую технологию поиска пропавшего 10 лет назад малазийского Boeing 777

The Sun: радиочастотный поиск поможет раскрыть исчезновение рейса MH370

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Британский аэрокосмический инженер Ричард Годфри предложил технологию, которая поможет в поисках пропавшего 10 лет назад малазийского Boeing 777, пропавшего 10 лет назад над Индийским океаном, пишет The Sun.

Фото: flickr.com by Aero Icarus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Спустя десятилетие после таинственной пропажи Boeing 777, следовавшего рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 239 пассажирами на борту, бывший аэрокосмический инженер из Великобритании Ричард Годфри предположил, что место катастрофы может быть найдено с помощью радиочастотной технологии WSPR. Её суть заключается в том, что каждые две минуты передатчики по всему миру посылают тысячи импульсов для проверки прохождения радиоволн. Любой самолёт, пересекающий эти волны, оставляет "возмущение", регистрируемое в базах данных, что позволяет отследить траекторию полёта летательного аппарата. По словам Годфри, он точно определил 130 возмущений в сигналах WSPR в районе, который до сих пор не был охвачен подводными поисками. В данный момент эту теорию проверяют учёные Ливерпульского университета. Годфри же подчеркивает, что будет достаточно одной поисковой экспедиции, чтобы найти пропавший Boeing 777.

О возможной разгадке таинственной истории с пропавшим самолётом снова заговорили в начале марта, когда премьер Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что расследование катастрофы может быть возобновлено, если появятся убедительные доказательства. В малазийском правительстве подтвердили, что ведут переговоры с компанией Ocean Infinity, на вооружении которой есть роботы для глубоководных исследований. Новое место поиска Boeing 777 находится у западного побережья Австралии, к востоку от сектора, где 10 лет назад были обнаружены немногочисленные обломки, которые могут относиться к рейсу MH317.