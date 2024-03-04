Владимир Зеленский поделился, что Украина поставила в Европу около 30 млн тонн груза через зерновой коридор

Зеленский: Киев экспортировал около 30 млн тонн груза через зерновой коридор

1:12 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

В своем Telegram-канале Владимир Зеленский, который занимает должность президента Украины, поделился информацией об экспорте страны по зерновому коридору. Он рассказал, что Украина экспортировала уже почти 30 миллионов тонн продукции в Евросоюз. Он отметил, что только за февраль было отправлено около 8 млн тонн, и это показывает хорошее развитие зернового коридора.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Зеленский также отметил, что сейчас идет разработка и других возможных маршрутов для поставки зерна для Европы. А именно по реке Дунай и через республику Молдавию.

Напомним, что в июле 2023 года Россия приняла решение выйти из Черноморской зерновой инициативы. Она сообщила об этом Турции, ООН и Украине. Дмитрий Песков тогда подчеркивал, что ту часть сделки, которая относилась к России, не выполнили.

Как известно, 20 февраля на акции протестов в Польше вышли фермеры. Это связанно с тем, что из-за поставок сельхоз продукции из Украины в Евросоюз цены на зерно упали. Бастующие перекрыли КПП на границах с Украиной и подходы к ж/д станциям и морским портам.