Владимир Зеленский поделился, что Украина поставила в Европу около 30 млн тонн груза через зерновой коридор

В своем Telegram-канале Владимир Зеленский, который занимает должность президента Украины, поделился информацией об экспорте страны по зерновому коридору. Он рассказал, что Украина экспортировала уже почти 30 миллионов тонн продукции в Евросоюз. Он отметил, что только за февраль было отправлено около 8 млн тонн, и это показывает хорошее развитие зернового коридора.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International