Венерологи бьют тревогу: эпидемия гонореи в Финляндии, особенно у молодых девушек

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Yle сообщила о рекордном распространении венерических болезней в Финляндии

1:05
Мир » Европа

В Финляндии стремительно растет число венерических заболеваний, передаёт в субботу государственная телерадиокомпания Yle.

Yle сообщила о рекордном распространении венерических болезней в Финляндии
Фото: 2ГИС

Наибольшую озабоченность врачей вызывает всплеск заболеваемости гонореей, особенно среди молодёжи. Девушки и молодые женщины в возрасте от 15 до 19 лет заболевают гонореей даже чаще, чем юноши и мужчины того же возраста, ужасаются медики.

"Наблюдается чёткая тенденция к росту числа случаев заражения гонореей. В 2021 году у нас было четыре случая заражения, а в 2023 году — уже 41", — уточнила главный врач отдела терапии и психического здоровья студенческой поликлиники YTHS Минна Паавонсало.

Рост заболеваемости не так велик по своей абсолютной величине, но стыдная болезнь очень помолодела, посетовала дерматолог и венеролог, доцент венерической поликлиники HUS Эйя Хилтунен-Бак.

"Это же явление наблюдается и в других скандинавских странах и по всей Европе", — заключается в публикации.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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