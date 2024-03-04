Венерологи бьют тревогу: эпидемия гонореи в Финляндии, особенно у молодых девушек

Yle сообщила о рекордном распространении венерических болезней в Финляндии

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

В Финляндии стремительно растет число венерических заболеваний, передаёт в субботу государственная телерадиокомпания Yle.

Фото: 2ГИС

Наибольшую озабоченность врачей вызывает всплеск заболеваемости гонореей, особенно среди молодёжи. Девушки и молодые женщины в возрасте от 15 до 19 лет заболевают гонореей даже чаще, чем юноши и мужчины того же возраста, ужасаются медики.

"Наблюдается чёткая тенденция к росту числа случаев заражения гонореей. В 2021 году у нас было четыре случая заражения, а в 2023 году — уже 41", — уточнила главный врач отдела терапии и психического здоровья студенческой поликлиники YTHS Минна Паавонсало.

Рост заболеваемости не так велик по своей абсолютной величине, но стыдная болезнь очень помолодела, посетовала дерматолог и венеролог, доцент венерической поликлиники HUS Эйя Хилтунен-Бак.