Венерологи бьют тревогу: эпидемия гонореи в Финляндии, особенно у молодых девушек

В Финляндии стремительно растет число венерических заболеваний, передаёт в субботу государственная телерадиокомпания Yle.
Наибольшую озабоченность врачей вызывает всплеск заболеваемости гонореей, особенно среди молодёжи. Девушки и молодые женщины в возрасте от 15 до 19 лет заболевают гонореей даже чаще, чем юноши и мужчины того же возраста, ужасаются медики.
"Наблюдается чёткая тенденция к росту числа случаев заражения гонореей. В 2021 году у нас было четыре случая заражения, а в 2023 году — уже 41", — уточнила главный врач отдела терапии и психического здоровья студенческой поликлиники YTHS Минна Паавонсало.
Рост заболеваемости не так велик по своей абсолютной величине, но стыдная болезнь очень помолодела, посетовала дерматолог и венеролог, доцент венерической поликлиники HUS Эйя Хилтунен-Бак.
"Это же явление наблюдается и в других скандинавских странах и по всей Европе", — заключается в публикации.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.