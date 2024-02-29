На сайте Европарламента был опубликован пресс-релиз, где говорится об ужесточении санкций против России и поддержке ВСУ

Европарламент одобрил резолюцию по поддержке ВСУ и ужесточению санкций против РФ

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Европарламент опубликовал на своем сайте пресс-релиз, в котором сказано о решении одобрения резолюции увеличения поддержки Украины и ужесточения санкций направленных на Россию.

Фото: flickr.com by Mehr Demokratie is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В публикации написано о том, что все страны, входящие в НАТО и ЕС, должны выделять для помощи Украине не меньше 0,25% от своего внутреннего валового продукта ежегодно.

В поддержку принятия резолюции выступили 451 депутат. За отказ от принятия выступили 46 голосов и 49 отказались от голосования.

Европарламент призвал страны Союза в срочном порядке обратиться к оборонным компаниям, чтобы увеличить производство и поставки боеприпасов и техники для Украины. Также они обратились к представителям США с требованием немедленного принятия давно застопорившегося пакета военной помощи Украине.

В отношении России и ее союзного государства Беларусь Европарламент призвал расширить санкции. В числе прочего настаивает запретить импорт урана, продукций металлургии и сельского хозяйства и сжиженного природного газа из России в страны Европейского союза.

Следует напомнить, что в конце января Европейский парламент обращался к предводителям стран, входящих в ЕС, с призывом отказаться от голосований, касающихся помощи ВСУ. Это было сделано для того, чтобы не было наложено вето одним из государств, входящих в объединение.