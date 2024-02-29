Истерия вокруг угрозы "русского вторжения" в Европу продолжается

Немецкие журналисты из издания Bild раскрыли имеющийся якобы план России по ведению войны с НАТО.
Немецкие журналисты пишут о четырёх этапах агрессии России. На первом этапе агрессия будет носить информационный характер и будет направлена на подрыв общественной стабильности, дискредитацию институтов власти и раскол общества.
На втором этапе Россия под видом учений перебросит войска к границам НАТО и начнёт отключение западных спутников связи, хакеры произведут кибератаки на объекты атомной энергетики и химические предприятия.
Третий этап предполагает нанесение ракетных ударов по объектам промышленности и перенесение боевых действий в Европу. Четвёртый этап предполагает развёртывание масштабных наземных операций и бои во всех сферах: в космосе, в воздухе, на земле и под водой.
Немецкие фантазии на тему возможного вторжения России можно было бы признать незначительным вздором, но с учётом постоянного обсуждения темы возможного вторжения России теперь любые действия России, хотя бы отдалённо напоминающие детали "плана"-например, проведение учений на западной границе и в Белоруссии могут быть расценены как подготовка вторжения.
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