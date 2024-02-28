Зурабишвили заявила, что события на Украине ускорили сближение Грузии и Молдавии с ЕС

Президент Грузии: Грузия вместе с Молдавией стала ближе к ЕС

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Грузия

Политика России в отношении соседей и конфликт на Украине заметно ускорил неизбежное сближение бывших Советских Республик с Евросоюзом. Об этом, в интервью американским журналистам, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Фото: commons.wikimedia.org by Giorgi Abdaladze, Official Photographer of the Administration of the President of Georgia is licensed under This work is free and may be used by anyone for any purpose.

"Грузия, Украина и Молдавия стоят на одном дороге, уверена, что единственная возможность — быстрое сближение с Евросоюзом, и это тот путь, который нельзя отменить", — отметила Зурабишвили, находящая с визитом в Лондоне.

Также Зурабишвили пояснила, что события двухлетней давности, только ускорили процесс вхождения в состав ЕС и сблизили между собой всех кандидатов в "Евро семью".

08 ноября 2023 года, решением Еврокомиссии, было объявлено о начале процесса переговоров по приему в Евросоюз сразу с несколькими странами, среди которых Грузия, Украина, Молдавия и Босния и Герцеговина. Грузия, 14 декабря 2023 года получила официальный статус кандидата в ЕС.

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