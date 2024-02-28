Зурабишвили заявила, что события на Украине ускорили сближение Грузии и Молдавии с ЕС

Политика России в отношении соседей и конфликт на Украине заметно ускорил неизбежное сближение бывших Советских Республик с Евросоюзом. Об этом, в интервью американским журналистам, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
"Грузия, Украина и Молдавия стоят на одном дороге, уверена, что единственная возможность — быстрое сближение с Евросоюзом, и это тот путь, который нельзя отменить", — отметила Зурабишвили, находящая с визитом в Лондоне.
Также Зурабишвили пояснила, что события двухлетней давности, только ускорили процесс вхождения в состав ЕС и сблизили между собой всех кандидатов в "Евро семью".
08 ноября 2023 года, решением Еврокомиссии, было объявлено о начале процесса переговоров по приему в Евросоюз сразу с несколькими странами, среди которых Грузия, Украина, Молдавия и Босния и Герцеговина. Грузия, 14 декабря 2023 года получила официальный статус кандидата в ЕС.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.