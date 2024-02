Зурабишвили заявила, что события на Украине ускорили сближение Грузии и Молдавии с ЕС

Политика России в отношении соседей и конфликт на Украине заметно ускорил неизбежное сближение бывших Советских Республик с Евросоюзом. Об этом, в интервью американским журналистам, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

