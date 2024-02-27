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Шахтеры и охотники присоединились к "Звездному маршу", который в Польше устроили протестующие аграрии

Аграрная версия Abrams: польские фермеры устроили "Звездный марш" и привезли туда танк из сена

0:59
Мир

Польские фермеры проводят в Варшаве масштабную акцию протеста "Звездный марш".

Аграрная версия Abrams: польские фермеры устроили "Звездный марш" и привезли туда танк из сена
Фото: wikimapia by Gerd Eichmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Как сообщает польское издание Onet, на демонстрацию выходят от 30 до 50 тысяч аграриев. На этот раз к ним присоединились шахтеры и охотники. Митингующие привезли с собой на акцию протеста танк Abrams. Правда не настоящий, а из сена.

Фермеры выступают против ввоза продуктов питания с Украины.

Правительство Варшавы заявляет о серьезных проблемах с дорожным движением в столице в связи с протестами.

"Настроение боевое. Автобусы приезжают со всей Польши. Народу собирается действительно много. Мы получаем так много сообщений, что не можем это контролировать", — говорит изданию руководитель сельскохозяйственного профсоюза "Солидарность" Славомир Издебский перед запланированным маршем на Варшаву.

Главной целью протестующих является встреча с премьер-министром Дональдом Туском.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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