Фермеры устраивают пожары на улицах Брюсселя из-за недовольства мерами поддержки

Недовольные фермеры сегодня, 26 февраля, на тракторах снесли полицейские ограждения в Брюсселе. Сельхозпроизводители продолжают выходить на акции протеста и наводить беспорядки на улицах города.
Чтобы прорваться на площадь, где расположены штаб-квартиры ЕК и Совета Европы, митингующие начали сносить и сжигать баррикады. Все это недовольство фермеров обусловлено их негодованием по выделению им государственных мер поддержки.
"Фермеры возмущены, что власти потратили "огромные суммы на Украину", тогда как аграрии получили от государства крохи", — сообщили в телеграмм-канале Телеканала "Звезда".
Похожие протесты проходят также в Польше и Испании.
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