Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не отправит военнослужащих на Украину. Слова политика передаёт РИА "Новости".
Несмотря на готовность других западных стран отправить своих солдат на помощь Киеву, словацкие власти не сделают этого, отметил Фицо.
— Никакой словацкий военный не поедет на Украину, — резюмировал премьер.
Кроме того, Фицо назвал провалившейся стратегию Запада на Украине, и отметил, что из-за этого сейчас ряд стран НАТО и Евросоюза могут обсуждать отправку своих военных в зону боевых действий. Всё это только усугубит конфликт, так как Москва в любом случае не пойдёт на уступки, добавил словацкий лидер.
Напомним, накануне Роберт Фицо назвал причиной начала украинского кризиса разгул неонацистов. Также он обвинил НАТО в обмане России. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".
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