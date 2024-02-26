Глава словацкого правительства пообещал, что страна не будет отправлять своих солдат на Украину

Фицо: Словакия не отправит своих военных на Украину

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не отправит военнослужащих на Украину. Слова политика передаёт РИА "Новости".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Несмотря на готовность других западных стран отправить своих солдат на помощь Киеву, словацкие власти не сделают этого, отметил Фицо.

— Никакой словацкий военный не поедет на Украину, — резюмировал премьер.

Кроме того, Фицо назвал провалившейся стратегию Запада на Украине, и отметил, что из-за этого сейчас ряд стран НАТО и Евросоюза могут обсуждать отправку своих военных в зону боевых действий. Всё это только усугубит конфликт, так как Москва в любом случае не пойдёт на уступки, добавил словацкий лидер.

Напомним, накануне Роберт Фицо назвал причиной начала украинского кризиса разгул неонацистов. Также он обвинил НАТО в обмане России. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".