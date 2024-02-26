Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Московские АТС переоборудуют в апарт-отели
Welt: в Германии выявили "фальшивых беженцев" с Украины с гражданством Евросоюза
Филипп Киркоров снова стал мемом после нового интервью
Бостон: на аукционе проданы часы из Хиросимы
Бета-версию LittleBigPlanet Hub случайно обнаружили в открытом доступе в сети
3MV: украинцы массово "скидывают" жилье в Харькове, Одессе и Николаеве
Средняя ставка по кредиту в России составляет 40%
В Люберцах ввели карантин по бешенству
У Бари Алибасова отказала половина тела после перенесённого инсульта
"Недостаточно оснований": полиция Дании остановила расследование по взрывам на "Северных потоках" вслед за Швецией

Дания заявила о прекращении следствия по взрыву на "Северных потоках"

1:12
Мир » Европа

Полиция Дании останавливает расследование по взрывам на "Северных потоках" из-за недостаточности основания для продолжения.

Дания заявила о прекращении следствия по взрыву на "Северных потоках"
Фото: openverse by Pjotr Mahhonin is licensed under CC BY-SA 4.0.

О решении правоохранителей Дании остановить расследование по факту взрыва на газопроводах, обеспечивающих поставки топлива из России в Европу, сообщает агентство Reuters. Датская полиция не нашла достаточных оснований для продолжения следствия.

"На основании полученных данных можно допустить, что причиной повреждений стала умышленная диверсия. Но для возбуждения уголовного дела оснований недостаточно", — сообщили в полиции Дании.

7 февраля Швеция официально объявила о том, что прекращает расследование взрывов 2022 года на "Северных потоках". Власти страны заявили, что не имеют юрисдикции в этом деле, а все собранные доказательства передают следователям Германии.

Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. В Евросоюзе признали, что повреждения носили преднамеренный характер. В России назвали случившееся актом международного терроризма, нанесшим существенный ущерб. Ответственности за случившееся до сих пор никто не взял.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Его построили не люди: новое исследование ученых пролило свет на то, как был создан знаменитый сфинкс в Египте

Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.

Ученые США обнаружили природную основу формирования силуэта сфинкса в Египте
Салат "Красное море": очень простая в приготовлении яркая закуска
Салат "Красное море" с крабовыми палочками: очень простой, но при этом яркий и красивый
Вовсе не сорняк: это растение ценится за неприхотливость и яркие краски
Цены на отпуск в Турции снизятся для россиян в несколько раз
Под Авдеевкой замечены танки Abrams, продолжается зачистка посёлка Крынки Дмитрий Плотников В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская Цивилизация не вырвалась из дремучего Средневековья Ярас Валюкенас
ВСУ бросили американские танки Abrams к освобожденной Авдеевке
Рассказываем об аллигаторе - одном из самых интересных сортов огурцов
Не ошибитесь с кнопкой ESP: зимние советы для автовладельцев
Не ошибитесь с кнопкой ESP: зимние советы для автовладельцев
Последние материалы
Избавляемся от грызунов раз и навсегда с вашего огорода
49 боевиков террористической сети задержано в 22 регионах России
Дания заявила о прекращении следствия по взрыву на "Северных потоках"
АТОР: отдых в Турции летом 2024 на двоих будет стоить не меньше 200-тысяч рублей
Эндокринолог Янг назвала три признака воспалительного процесса в кишечнике
В Москве начался приём заявок на участие в интенсиве "Профессия - продюсер"
Барселона: первый в мире ноутбук с прозрачным дисплеем от Lenovo
Правительство РФ поддержало идею создания гибридных колоний
Подоляк призвал Испанию расследовать убийство перебежчика Кузьминова
Риттер: ВС РФ лишили ВСУ беспилотной авиации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников