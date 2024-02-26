"Недостаточно оснований": полиция Дании остановила расследование по взрывам на "Северных потоках" вслед за Швецией

Дания заявила о прекращении следствия по взрыву на "Северных потоках"

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Полиция Дании останавливает расследование по взрывам на "Северных потоках" из-за недостаточности основания для продолжения.

Фото: openverse by Pjotr Mahhonin is licensed under CC BY-SA 4.0.

О решении правоохранителей Дании остановить расследование по факту взрыва на газопроводах, обеспечивающих поставки топлива из России в Европу, сообщает агентство Reuters. Датская полиция не нашла достаточных оснований для продолжения следствия.

"На основании полученных данных можно допустить, что причиной повреждений стала умышленная диверсия. Но для возбуждения уголовного дела оснований недостаточно", — сообщили в полиции Дании.

7 февраля Швеция официально объявила о том, что прекращает расследование взрывов 2022 года на "Северных потоках". Власти страны заявили, что не имеют юрисдикции в этом деле, а все собранные доказательства передают следователям Германии.

Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. В Евросоюзе признали, что повреждения носили преднамеренный характер. В России назвали случившееся актом международного терроризма, нанесшим существенный ущерб. Ответственности за случившееся до сих пор никто не взял.