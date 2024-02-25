В преддверии 23 февраля в Германии представители Общероссийской организации "Офицеры России" и немецкие офицеры совместно возложили венки у мемориала советским воинам в парке Тиргартен, где покоятся более 3000 солдат и офицеров Красной Армии.
Мероприятие, организованное при участии МИД РФ и других представителей, собрало более 100 человек, несмотря на дождливую погоду. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Немецкие офицеры выразили пожелания дружбы и мира между Германией и Россией, а представители "Офицеров России" подчеркнули долгие и дружественные отношения с офицерами бывшей Национальной Народной Армии ГДР. Это мероприятие символизирует стремление к миру и дружбе между двумя странами, несмотря на сложности политической обстановки.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.