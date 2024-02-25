В Германии отметили 23 февраля уникальным мероприятием у мемориала советским воинам

В Германии в честь 23 февраля возложены венки у мемориала советским воинам

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В преддверии 23 февраля в Германии представители Общероссийской организации "Офицеры России" и немецкие офицеры совместно возложили венки у мемориала советским воинам в парке Тиргартен, где покоятся более 3000 солдат и офицеров Красной Армии.

Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Мероприятие, организованное при участии МИД РФ и других представителей, собрало более 100 человек, несмотря на дождливую погоду. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Немецкие офицеры выразили пожелания дружбы и мира между Германией и Россией, а представители "Офицеров России" подчеркнули долгие и дружественные отношения с офицерами бывшей Национальной Народной Армии ГДР. Это мероприятие символизирует стремление к миру и дружбе между двумя странами, несмотря на сложности политической обстановки.