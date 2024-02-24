Италия и Канада гарантировали безопасность Украины

Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Италией и Канадой. Об этом написал в своём аккаунте в мессенджере Владимир Зеленский.
Документ не предусматривает прямого участия Италии и Канады в войне в случае нападения на Украину, а предполагает только обязательство этих стран по поддержке Украины путём поставок вооружений, разведывательной информации, экономической помощи. Таким образом, гарантии безопасности не предполагают создания коллективной безопасности или оборонительного военного альянса. Аналогичные соглашения ранее подписали с Украиной США, Великобритания, Франция и Германия.
В Киев по случаю годовщины Майдана и начала СВО приехала группа западных политиков русофобского направления: премьер-министры Канады, Бельгии, Италии и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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