Швейцария скрывает часть мирных инициатив по Украине

Швейцария готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине

1:12 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис рассказал о "примерно десяти" проектах мирного плана по Украинскому кризису. Три или четыре из них полностью засекречены, остальные обсуждаются в общественном пространстве и мировых СМИ.

Фото: википедия

Министр отметил, что основная сложность состоит в поиске взаимоприемлемых решений. Владимир Путин также недавно сказал, что "политика-это искусство компромисса".

Однако имеющиеся планы мирного урегулирования по Украине либо никоим образом не могут устраивать Россию, поскольку предполагают вывод войск РФ с территории Украины в границах 1991 года и едва ли не капитуляцию, как "план Зеленского", или напротив, предполагают комплекс геополитических мер, на которые не готово нынешнее руководство Украины и его покровители на Западе: нейтральный статус Украины, пересмотр её идеологической политики и утрата значительной части территории.

Компромиссные планы, предполагающие фактически "заморозку конфликта", разработанные в Китае, Африканском Союзе и Бразилии, не устраивают ни Россию, ни Запад. Россия заявляет о готовности к переговорам только на условии "признании реалий на земле".