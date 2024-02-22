Пущенная с британской атомной подлодки ракета чуть не убила министра обороны Гранта Шэппса

Министр обороны Британии Грант Шэппс чуть не погиб при ядерных испытаниях

The Sun пишет, что 30 января во время учений королевских ВМС у побережья Флориды произошла некая "аномалия" в результате которой ракета Trident II "плюхнулась" в море в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки HMS Vanguard, с которой ее и запустили.

Испытательный запуск баллистической ракеты Trident II D5 с борта британской подлодки HMS Vanguard

Отмечается, что в этот момент на борту субмарины вместе с адмиралом находился министр обороны Британии Грант Шэппс. Министерство обороны королевства подтвердило, что во время испытаний произошел инцидент, но заявило, что силы ядерного сдерживания остаются эффективными.

В Сети опубликовано видео, как британцы испытали ядерную ракету, запущенную с подводной лодки, в результате чего министр обороны едва избежал смертельной опасности. Насколько это эффективно, трудно сказать, но то что эффектно — это точно.