Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Том Круз расстался с Эльсиной Хайровой
Военный эксперт Коновалов назвал отчаянной ситуацию с мобилизацией на Украине
Журналист из США: ВСУ бьют американским оружием по мирным людям
Володин: рыба из Баренцева моря станет более доступной для россиян
Кардиолог Фомичева заявила, что тип фигуры "яблоко" связан с болезнями сердца
Евгений Киселёв* признан экстремистом
Отец убитого лётчика-перебежчика Кузьминова: Ликвидацию провели "свои же"
В Москве открылась выставка про императорскую армию
Медведев: Одесса — русский город, возвращения которого очень ждут в России
Пущенная с британской атомной подлодки ракета чуть не убила министра обороны Гранта Шэппса

Министр обороны Британии Грант Шэппс чуть не погиб при ядерных испытаниях

Мир

The Sun пишет, что 30 января во время учений королевских ВМС у побережья Флориды произошла некая "аномалия" в результате которой ракета Trident II "плюхнулась" в море в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки HMS Vanguard, с которой ее и запустили.

Испытательный запуск баллистической ракеты Trident II D5 с борта британской подлодки HMS Vanguard

Отмечается, что в этот момент на борту субмарины вместе с адмиралом находился министр обороны Британии Грант Шэппс. Министерство обороны королевства подтвердило, что во время испытаний произошел инцидент, но заявило, что силы ядерного сдерживания остаются эффективными.

В Сети опубликовано видео, как британцы испытали ядерную ракету, запущенную с подводной лодки, в результате чего министр обороны едва избежал смертельной опасности. Насколько это эффективно, трудно сказать, но то что эффектно — это точно.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink

SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.

SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
Володин: объявили санкции, а рыбку русскую едят!
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве
Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
Иран поставляет ракеты в Россию для их тестирования и усовершенствования Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Рассказываем, как правильно приготовить рассыпчатую пшённую кашу
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Последние материалы
Медведев допустил продвижение ВС РФ до Киева и Львова ради целей спецоперации
Когда сажать кабачки на рассаду и как сделать всё правильно
Хабаровский суд признал экстремистским и запретил движение в поддержку Фургала
В России разработали способ очистки водоёмов Индонезии от пальмового масла
Медведчук: Переворот на Украине могут провести только ВСУ от безысходности
Сэндвич с тунцом и сыром: сытный и полезный английский завтрак
В войска поставили передали партию модернизированных БМП-1АМ "Басурманин"
Тайны поведения кошек: разгадка их реакции на закрытые двери
Комплектующие британских фирм продолжают поступать в Россию
Роднина объяснила поддержку Валиевой со стороны Путина фразой "мы своих не сдаём"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников