Пущенная с британской атомной подлодки ракета чуть не убила министра обороны Гранта Шэппса

The Sun пишет, что 30 января во время учений королевских ВМС у побережья Флориды произошла некая "аномалия" в результате которой ракета Trident II "плюхнулась" в море в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки HMS Vanguard, с которой ее и запустили.
Отмечается, что в этот момент на борту субмарины вместе с адмиралом находился министр обороны Британии Грант Шэппс. Министерство обороны королевства подтвердило, что во время испытаний произошел инцидент, но заявило, что силы ядерного сдерживания остаются эффективными.
В Сети опубликовано видео, как британцы испытали ядерную ракету, запущенную с подводной лодки, в результате чего министр обороны едва избежал смертельной опасности. Насколько это эффективно, трудно сказать, но то что эффектно — это точно.
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