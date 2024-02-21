Судье, назначенному по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа, в прошлом выплачивались денежные вознаграждения за представление интересов британской разведки МИ-6 и Министерства Обороны Великобритании, которые когда-то и стали объектами обличительных материалов WikiLeaks.
"За огромный объем зачастую деликатной работы для правительства Великобритании", — сообщается в верифицированных документах на официальных сайтах госведомств Королевства.
Судья Джереми Джонсон также является проверенным адвокатом, имеющим право на доступ к секретной информации от британских властей. Скандальность этой ситуации, обусловлена конфликтом интересов, учитывая, что Джонсон ранее представлял ведомства и организации грязную подноготную которых как раз и разоблачал WikiLeaks.
Ассанжу вменяют в вину то что он обнародовал записи с убийствами мирных жителей военнослужащими армии США, "каблограммы" дипломатов и свидетельства причастности США к государственным переворотам и развязыванию войн по всему миру.
Преследование соучредителя WikiLeaks осуществлялось с подачи американской разведки и служб безопасности, с которыми Великобритания тесно сотрудничает.
Джонсон будет заседать с судьей Викторией Шарп. Если Джулиана Ассанжа экстрадируют в США, ему грозит срок заключения в 175 лет.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.