Для Украины будет лучше признать ошибку Хрущёва с передачей ей Крыма, заявил сенатор

Сенатор Цеков назвал решение Хрущёва о передаче Крыма Украине незаконным

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Решение советского лидера Никиты Хрущёва о передаче Крыма Украине было исторической ошибкой, и чем скорее киевская власть это признает, тем лучше для неё же, уверен сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Фото: council.gov.ru

Напомним, переход Крымской области в состав УССР произошёл по инициативе первого секретаря ЦК КПСС, оформленной в виде указа Президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года.

"Решение в 1954 году принято с грубейшими нарушениями трёх конституций: СССР, РСФСР и УССР", — заявил Цеков РИА Новости.

Лучше от этого никому не стало, добавил он.

"Это конечно было решение беззаконное, и это трагическая дата и трагическое решение, и прежде всего для Украины", — пояснил сенатор.

По его мнению, давно пора эту ошибку исправить.

"Сегодня украинские власти могут исправить историческую ошибку, которую допустил Хрущев. А именно — признать ошибочность, несправедливость и незаконность нахождения полуострова под украинской юрисдикцией, и, следовательно, признать российский статус полуострова", — заключил народный избранник.

В Крыму подготовили запрос в Конституционный суд РФ о соответствии закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче полуострова Украине Конституции России.