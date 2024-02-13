Банановая страна снова отличилась: в Киеве отмахиваются от эквадорского "металлолома". Вертолёты Ми-17 там уже не летают

США предложили Эквадору вертолеты Black Hawk в обмен на передачу вооружения Украине

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Соединенные Штаты предложили Эквадору поставку неопределенного количества вертолётов UH-60A/L Black Hawk в обмен на винтокрылые машины Ми-17, которые Эквадор планирует передать Украине. Об этом сообщает EADaily.

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Сделка была согласована в январе 2024 года и предусматривает передачу советской военной техники из запасов эквадорской армии киевскому режиму. Однако большинство из Ми-17, которые должны быть переданы Украине, нерабочие и могут быть использованы только в качестве запчастей. Благодаря этой сделке Эквадор станет шестым оператором вертолётов Black Hawk в Латинской Америке.

Украина в ответ планирует получить РСЗО БМ-21 "Град", зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" и другое вооружение от Эквадора, что уже вызвало недовольство со стороны России.