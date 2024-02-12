США готовы к разрыву с Нетаньяху: NBC сообщает, что Байден не раз называл премьера Израиля "уродом"

Телеканал NBC News сообщает со ссылкой на источники в Белом доме, что президент США Джо Байден в частных беседах неоднократно называл премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "уродом".
По словам источников канала, в течение последнего месяца отношение Байдена к Нетаньяху окончательно испортилось. Он с презрением говорил об израильском премьере, называя его "тот парень" — это американское выражение, часто используемое в отношении человека, сделавшего что-то неподобающее.
"В последние три раза Байден назвал Нетаньяху уродом", — рассказали телеканалу сразу три человека, слышавшие эти слова президента.
Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Вашингтон перестал рассматривать Нетаньяху в качестве "продуктивного" партнёра. Проблема может быть в несговорчивости израильского премьера, из-за чего администрация Белого дома как никогда близка к разрыву с ним.
Критику со стороны США вызвали действия израильской армии в секторе Газа, Байден назвал их "чрезмерными". Сам премьер Израиля утверждает, что агрессия в адрес палестинцев соответствует уровню исходящей от ХАМАС угрозы.
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