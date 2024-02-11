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"Армения не отказывается от сотрудничества с Россией": Пашинян отрицает стремление к вступлению в НАТО

Пашинян: Армения не обсуждает вопрос о вступлении в НАТО

1:27
Мир » Бывший СССР » Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Daily Telegraph заявил, что власти страны не обсуждали и не рассматривают вопрос о вступлении в Североатлантический альянс.

Пашинян: Армения не обсуждает вопрос о вступлении в НАТО
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По словам главы армянского кабмина, несмотря на то, что вопрос о вступлении в НАТО Арменией не рассматривается, проблема членства в ОДКБ остаётся "дискуссионной".

"Идут определённые дискуссии о том, до какой степени соответствует интересам Армении членство в альянсах", — сказал Пашинян.

Он напомнил о прежнем своём заявлении, гласящем, что Ереван не является союзником Москвы, когда речь идёт об Украине. При этом, подчеркнул Пашинян, сотрудничество Армении со странами Запада в сфере обороны не направлено против РФ.

"Армения не отказывается от сотрудничества с Россией. Мы говорили о диверсификации наших отношений. Это означает, что мы налаживаем отношения и с другими странами", — отметил премьер.

Между тем, Россия, по данным портала TrendEconomy, остаётся главным внешнеторговым партнёром Армении. В 2022 году на торговлю с РФ приходилось 44% армянского экспорта, на втором месте в этом списке с показателем всего в 10% находились ОАЭ. Что касается импорта, здесь ключевая роль также отводится России, которая занимает долю в 30% от общего объёма импортируемых в Армению товаров и сырья.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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