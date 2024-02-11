Взрывные детали: что произошло в телефонном разговоре между Байденом и Нетаньяху?

Байден и Нетаньяху обсудили стратегию по поражению ХАМАС и гуманитарную помощь Палестине

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Президенты Байден и Нетаньяху провели 45-минутный телефонный разговор, в ходе которого обсудили стратегию по поражению ХАМАС и освобождению заложников, удерживаемых этой организацией.

Фото: flickr.com by U.S. Embassy Tel Aviv is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Байден также призвал к увеличению гуманитарной помощи палестинским гражданам, но отметил, что военная операция в Рафахе должна быть осуществлена только при наличии надежного плана для обеспечения безопасности более миллиона человек, проживающих в этом регионе.