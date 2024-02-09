Глава МИД Германии "не знала" о нацистских взглядах своего деда, заявили в министерстве

В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок не знала о нацистских взглядах её деда Вальдемара Бербока.
Ранее издание Bild* сообщило, что дед Бербок, о котором она неоднократно вспоминала публично на различных официальных мероприятиях, был убеждённым сторонником национал-социалистической партии Германии, поддерживал Адольфа Гитлера и служил в вермахте.
"Вальдемар Бербок был не просто офицером вермахта, но и убеждённым сторонником национал-социализма", — говорится в публикации.
Издание направило запрос в Министерство иностранных дел Германии, попросив уточнить — знала ли министр о "героическом" прошлом своего деда. В МИД ФРГ ответили, что Бербок не была знакома с содержанием архивных документов, свидетельствующих о неоднозначных страницах истории её семьи.
Добавим, что в хранящейся в архиве характеристике на Вальдемара Бербока отмечается, что был верным последователем Гитлера, читал написанные фюрером книги и "крепко придерживался" идей теории нацизма.
*Заблокировано Роскомнадзором на территории РФ
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.