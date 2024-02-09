Глава МИД Германии "не знала" о нацистских взглядах своего деда, заявили в министерстве

МИД Германии: министр Бербок "не знала" о нацистском прошлом своего деда

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок не знала о нацистских взглядах её деда Вальдемара Бербока.

Фото: flickr.com by Heinrich-Böll-Stiftung from Berlin, Deutschland is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ранее издание Bild* сообщило, что дед Бербок, о котором она неоднократно вспоминала публично на различных официальных мероприятиях, был убеждённым сторонником национал-социалистической партии Германии, поддерживал Адольфа Гитлера и служил в вермахте.

"Вальдемар Бербок был не просто офицером вермахта, но и убеждённым сторонником национал-социализма", — говорится в публикации.

Издание направило запрос в Министерство иностранных дел Германии, попросив уточнить — знала ли министр о "героическом" прошлом своего деда. В МИД ФРГ ответили, что Бербок не была знакома с содержанием архивных документов, свидетельствующих о неоднозначных страницах истории её семьи.

Добавим, что в хранящейся в архиве характеристике на Вальдемара Бербока отмечается, что был верным последователем Гитлера, читал написанные фюрером книги и "крепко придерживался" идей теории нацизма.

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