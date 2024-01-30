Новый проект закона о мобилизации внесён в Раду

Правительство Украины утвердило доработанный законопроект о мобилизации и внесло его в Верховную раду, сообщил во вторник депутат Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Законопроект о мобилизации в его прежней редакции вызвал множество нареканий у парламентариев и общественности. Он содержал такие спорные моменты, как отмена отсрочки для инвалидов III группы и электронные повестки.
В начале года совместным решением спикера, глав фракций и министров закон вернули в правительство на доработку. Украинское минобороны внесло изменения, они пока не обнародованы.
Усовершенствование законодательства в этой чувствительной для украинцев части потребовалось из-за необходимости дополнительной мобилизации 450-500 тысяч человек.
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