Британия отказала Киеву в его просьбе о введении бесполётной зоны над Украиной во избежание полномасштабного конфликта с Россией с риском его перехода в мировую войну, заявил Борис Джонсон.
В понедельник выходит документальный фильм Putin vs the West ("Путин против Запада"), с ним ознакомилась The Telegraph.
Бывший британский премьер рассказал о просьбе украинских властей и её обсуждении с министром обороны королевства Беном Уоллесом.
"Уоллес ясно дал понять, что это будет означать, что я отдам приказ или он отдаст приказ нашим пилотам сбивать российские самолеты", — объяснил Джонсон.
По его словам, и другие западные союзники киевского режима отказались рассматривать эту просьбу из тех же соображений.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.