Британия отказала Украине в её мольбах из страха перед Россией, признался Джонсон

Джонсон: бесполётную зону над Украиной не ввели из-за риска войны с Россией

Британия отказала Киеву в его просьбе о введении бесполётной зоны над Украиной во избежание полномасштабного конфликта с Россией с риском его перехода в мировую войну, заявил Борис Джонсон.

Фото: Reuters by Eduardo Munoz

В понедельник выходит документальный фильм Putin vs the West ("Путин против Запада"), с ним ознакомилась The Telegraph.

Бывший британский премьер рассказал о просьбе украинских властей и её обсуждении с министром обороны королевства Беном Уоллесом.

"Уоллес ясно дал понять, что это будет означать, что я отдам приказ или он отдаст приказ нашим пилотам сбивать российские самолеты", — объяснил Джонсон.

По его словам, и другие западные союзники киевского режима отказались рассматривать эту просьбу из тех же соображений.