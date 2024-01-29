Украина признала частичную потерю суверенитета

Депутат Рады Радина: из-за коррупции Украина пожертвовала частью суверенитета

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Чтобы изжить коррупцию, Украине пришлось пожертвовать частью суверенитета, признала председатель комитета антикоррупционной политики Верховной рады Анастасия Радина.

Фото: The Canadian Press

По её словам, чтобы добиться реальной независимости антикоррупционных институтов от корыстных интересов политиков или лоббистов, Украина была вынуждена на многое пойти.

"Я не знаю ни одной страны, которая зашла бы так далеко, пожертвовав в том числе частью государственного суверенитета", — заявила Радина испанской газете El Pais.

Народная избранница заверила, что возглавляемый ею комитет работает над обеспечением антикоррупционных учреждений всем возможным для сохранения их независимости.

Еврочиновники считают коррупцию в Незалежной основным препятствием на её пути в Евросоюз.