Украина признала частичную потерю суверенитета

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Депутат Рады Радина: из-за коррупции Украина пожертвовала частью суверенитета

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Мир » Бывший СССР » Украина

Чтобы изжить коррупцию, Украине пришлось пожертвовать частью суверенитета, признала председатель комитета антикоррупционной политики Верховной рады Анастасия Радина.

Депутат Рады Радина: из-за коррупции Украина пожертвовала частью суверенитета
Фото: The Canadian Press

По её словам, чтобы добиться реальной независимости антикоррупционных институтов от корыстных интересов политиков или лоббистов, Украина была вынуждена на многое пойти.

"Я не знаю ни одной страны, которая зашла бы так далеко, пожертвовав в том числе частью государственного суверенитета", — заявила Радина испанской газете El Pais.

Народная избранница заверила, что возглавляемый ею комитет работает над обеспечением антикоррупционных учреждений всем возможным для сохранения их независимости.

Еврочиновники считают коррупцию в Незалежной основным препятствием на её пути в Евросоюз.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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