Еще одна страна захотела получить территории Украины

Румыния поднимает вопрос о части территорий Украины, предложив сближение с Россией

Лидер крайне правой партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Клаудиу Тырзиу заявил о намерении Румынии забрать часть территории Украины, что, по его словам, приведет к прекращению членства в НАТО.

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В своей речи он высказал также поддержку сближения отношений между Россией и Румынией.

"Я признаю необходимость хорошего сотрудничества между Румынией и Россией, я готов это поддержать, но только после того, как Россия докажет, что она тоже всего этого хочет", — заявил Тырзиу

Ранее Венгрия также высказала аналогичные намерения в отношении Закарпатья в случае поражения Украины.