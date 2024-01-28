Еще одна страна захотела получить территории Украины

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Румыния поднимает вопрос о части территорий Украины, предложив сближение с Россией

Мир

Лидер крайне правой партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Клаудиу Тырзиу заявил о намерении Румынии забрать часть территории Украины, что, по его словам, приведет к прекращению членства в НАТО.

Румыния поднимает вопрос о части территорий Украины, предложив сближение с Россией
Фото: Wikipedia by Mihai Petre is licensed under CC BY-SA 4.0

В своей речи он высказал также поддержку сближения отношений между Россией и Румынией.

"Я признаю необходимость хорошего сотрудничества между Румынией и Россией, я готов это поддержать, но только после того, как Россия докажет, что она тоже всего этого хочет", — заявил Тырзиу

Ранее Венгрия также высказала аналогичные намерения в отношении Закарпатья в случае поражения Украины.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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