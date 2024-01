Еще одна страна захотела получить территории Украины

Лидер крайне правой партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Клаудиу Тырзиу заявил о намерении Румынии забрать часть территории Украины, что, по его словам, приведет к прекращению членства в НАТО.

Фото: Wikipedia by Mihai Petre is licensed under CC BY-SA 4.0