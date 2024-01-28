Лидер крайне правой партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Клаудиу Тырзиу заявил о намерении Румынии забрать часть территории Украины, что, по его словам, приведет к прекращению членства в НАТО.
В своей речи он высказал также поддержку сближения отношений между Россией и Румынией.
"Я признаю необходимость хорошего сотрудничества между Румынией и Россией, я готов это поддержать, но только после того, как Россия докажет, что она тоже всего этого хочет", — заявил Тырзиу
Ранее Венгрия также высказала аналогичные намерения в отношении Закарпатья в случае поражения Украины.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.