Венгерский политик заявил о планах "забрать" Закарпатье

Политик из Венгрии, Ласло Тороцкаи, известный своей ультраправой позицией, заявил, что его партия "Наша Родина" будет претендовать на Закарпатье в случае, если государственность Украины "прекратится".

Фото: Wikipedia by hepizorall is licensed under CC BY-SA 3.0