Политик из Венгрии, Ласло Тороцкаи, известный своей ультраправой позицией, заявил, что его партия "Наша Родина" будет претендовать на Закарпатье в случае, если государственность Украины "прекратится".
Эти заявления были сделаны им на съезде своей партии в Будапеште.
Также он высказался за укрепление связей с незападными странами и обвинил Евросоюз в попытке "колонизировать" Венгрию.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.