Венгерский политик заявил о планах "забрать" Закарпатье

Венгерский политик Ласло Тороцкаи заявил о претензиях на Закарпатье в случае "падения" Украины

Политик из Венгрии, Ласло Тороцкаи, известный своей ультраправой позицией, заявил, что его партия "Наша Родина" будет претендовать на Закарпатье в случае, если государственность Украины "прекратится".

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Эти заявления были сделаны им на съезде своей партии в Будапеште.

Также он высказался за укрепление связей с незападными странами и обвинил Евросоюз в попытке "колонизировать" Венгрию.