Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что украинская столица может быть перенесена из Киева после того, как ВСУ потерпят поражение.
Новым местом дислокации столицы Незалежной может стать Львов, полагает бывший советник главы Пентагона.
"Кто-то из министерства обороны порассуждал, что когда закончатся боевые действия, и, похоже, это случится, то украинское правительство оставит Киев и отправится на запад во Львов", — cказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Полковник добавил, что это не будет очень уж удивительно, учитывая то, что в прежние времени Львов являлся столицей Западной Украины.
Макгрегор считает, что перенос украинской столицы во Львов может быть выполнен, когда российская армия начнёт приближаться к Киеву.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.