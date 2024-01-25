В США не исключили, что украинская столица будет перенесена из Киева

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Полковник Макгрегор считает, что столица Украины может быть перенесена во Львов

0:50
Мир

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что украинская столица может быть перенесена из Киева после того, как ВСУ потерпят поражение.

Полковник Макгрегор считает, что столица Украины может быть перенесена во Львов
Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Новым местом дислокации столицы Незалежной может стать Львов, полагает бывший советник главы Пентагона.

"Кто-то из министерства обороны порассуждал, что когда закончатся боевые действия, и, похоже, это случится, то украинское правительство оставит Киев и отправится на запад во Львов", — cказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Полковник добавил, что это не будет очень уж удивительно, учитывая то, что в прежние времени Львов являлся столицей Западной Украины.

Макгрегор считает, что перенос украинской столицы во Львов может быть выполнен, когда российская армия начнёт приближаться к Киеву.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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