В США не исключили, что украинская столица будет перенесена из Киева

Полковник Макгрегор считает, что столица Украины может быть перенесена во Львов

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что украинская столица может быть перенесена из Киева после того, как ВСУ потерпят поражение.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Новым местом дислокации столицы Незалежной может стать Львов, полагает бывший советник главы Пентагона.

"Кто-то из министерства обороны порассуждал, что когда закончатся боевые действия, и, похоже, это случится, то украинское правительство оставит Киев и отправится на запад во Львов", — cказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Полковник добавил, что это не будет очень уж удивительно, учитывая то, что в прежние времени Львов являлся столицей Западной Украины.

Макгрегор считает, что перенос украинской столицы во Львов может быть выполнен, когда российская армия начнёт приближаться к Киеву.