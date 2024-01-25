"Ил ждёт вас": постпред Украины Кислица разразился угрозами Лаврову

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица обратился к главе российского МИД Сергею Лаврову с угрозами в твиттере (ныне X, в РФ заблокирован) в среду.
Украинский дипломат напомнил, что поездка Лаврова, "чей самолет "Ил-Ильюшин" вот-вот вылетит из аэропорта Кеннеди в США" завершается.
"Ил ждёт вас. Это неизбежно..." — добавил Кислица.
Его твит появился вечером 24 января, а утром того же дня над Корочанским районом Белгородской области ракетой ВСУ был сбит российский военно-транспортный самолёт Ил-76, который вёз 65 украинских военнопленных на обмен.
Россия потребовала собрать срочное заседание Совбеза ООН в связи с произошедшим, но председательствующая в нём Франция отклонила запрос.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.