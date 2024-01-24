В Чехии сомневаются в возвращении Киевом утраченных территорий в обозримом будущем

Президент Чехии Пётр Павел выразил мнение, что едва ли в обозримом будущем Украине удастся вернуть утраченные территории. На его взгляд, сегодня Киев находится совсем не в той ситуации, чтобы сделать это.
"Украина сейчас не находится в такой ситуации, чтобы могла хотя бы в обозримом будущем полностью вытеснить Россию со своей суверенной территории", — заметил Павел. Его цитирует портал aktualne. cz.
При этом чешский лидер также признал, что Россия является сильным и непростым противником, поэтому следует здраво оценить сложившуюся ситуацию.
То есть, указывает Павел, смотреть на вещи "реалистично, а не слишком оптимистично, в розовых очках", как делали это США и представители европейского сообщества до сих пор.
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