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В Чехии сомневаются в возвращении Киевом утраченных территорий в обозримом будущем

Президент Чехии Павел: Украина не вернёт утраченные территории 

0:47
Мир

Президент Чехии Пётр Павел выразил мнение, что едва ли в обозримом будущем Украине удастся вернуть утраченные территории. На его взгляд, сегодня Киев находится совсем не в той ситуации, чтобы сделать это.

Президент Чехии Павел: Украина не вернёт утраченные территории 
Фото: wikimedia.org by pirati.cz is licensed under CC BY-SA 2.0

"Украина сейчас не находится в такой ситуации, чтобы могла хотя бы в обозримом будущем полностью вытеснить Россию со своей суверенной территории", — заметил Павел. Его цитирует портал aktualne. cz.

При этом чешский лидер также признал, что Россия является сильным и непростым противником, поэтому следует здраво оценить сложившуюся ситуацию.

То есть, указывает Павел, смотреть на вещи "реалистично, а не слишком оптимистично, в розовых очках", как делали это США и представители европейского сообщества до сих пор.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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