Казахстанский сенатор Али Бектаев предложил законодательно отменить новогоднее празднование в стране. Об этом сообщает EADaily.
По мнению парламентария, более предпочтительным вариантом для страны было бы отмечать начало нового года в рамках праздника Наурыз (Новруз).
Согласно объяснению сенатора, ему не нравится увеличивающаяся предновогодняя суета, выражающаяся в организации ледовых горок, запуске салютов и прочем. По его мнению, новогоднее празднование переросло из семейного события в материальное мероприятие.
"Торговые центры переполнены. Все охотятся за дорогими подарками и игрушками, исполняя желания своих детей. Конечно, можно понять родителей, которые стараются сделать особенным подарок. Но мы знаем, что большинство новогодних подарков поступают из-за границы, распространяя иностранные традиции, обычаи и религию", — отметил сенатор, вероятно, имея в виду Россию.
Он считает, что наступил момент утвердить специфическую социально-идеологическую традицию новогоднего празднования в Казахстане.
"Для нашей страны праздник Наурыз должен стать традицией и основой национальной идеологии. Символом обновления и возрождения", — заявил Бектаев.
Также он заявил о необходимости разработки общенациональной концепции празднования Наурыза, чтобы внедрить ее в сознание каждого гражданина, начиная с детского сада, чтобы понимание того, что именно Наурыз является началом года и началом всего сущего, стало широко распространенным.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.