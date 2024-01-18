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Казахстанский сенатор Али Бектаев предложил законодательно отменить новогоднее празднование в стране

В Казахстане предложили отменить празднование Нового года

1:33
Мир

Казахстанский сенатор Али Бектаев предложил законодательно отменить новогоднее празднование в стране. Об этом сообщает EADaily.

В Казахстане предложили отменить празднование Нового года
Фото: Нейросеть Шедеврум

По мнению парламентария, более предпочтительным вариантом для страны было бы отмечать начало нового года в рамках праздника Наурыз (Новруз).

Согласно объяснению сенатора, ему не нравится увеличивающаяся предновогодняя суета, выражающаяся в организации ледовых горок, запуске салютов и прочем. По его мнению, новогоднее празднование переросло из семейного события в материальное мероприятие.

"Торговые центры переполнены. Все охотятся за дорогими подарками и игрушками, исполняя желания своих детей. Конечно, можно понять родителей, которые стараются сделать особенным подарок. Но мы знаем, что большинство новогодних подарков поступают из-за границы, распространяя иностранные традиции, обычаи и религию", — отметил сенатор, вероятно, имея в виду Россию.

Он считает, что наступил момент утвердить специфическую социально-идеологическую традицию новогоднего празднования в Казахстане.

"Для нашей страны праздник Наурыз должен стать традицией и основой национальной идеологии. Символом обновления и возрождения", — заявил Бектаев.

Также он заявил о необходимости разработки общенациональной концепции празднования Наурыза, чтобы внедрить ее в сознание каждого гражданина, начиная с детского сада, чтобы понимание того, что именно Наурыз является началом года и началом всего сущего, стало широко распространенным.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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