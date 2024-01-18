Во Франции объяснили, почему им выгоден конфликт на Украине

В минобороны Франции признались, что украинский конфликт выгоден их военной промышленности

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Промышленность Франции получила мощный толчок с тех пор, как начался конфликт на Украине — производство военной техники и боеприпасов в стране было увеличено в несколько раз. Такое заявление сделал министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

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Французский министр подчеркнул, что оборонные предприятия его страны с начала украинского конфликта производят в разы больше военной продукции, и при этом делают это намного быстрее по сравнению с тем, что было до этого.

"Например, раньше нам нужно было потратить около 30 месяцев на строительство САУ Caesar, а теперь — 15. Компании нарастили запасы и мобилизовали сотрудников", — сказал Лекорню в разговоре с изданием Le Parisien.

Министр признал, что Франция получает очевидную выгоду благодаря таким переменам. Кроме того, это позволяет также создавать дополнительные рабочие места для французов.