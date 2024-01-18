Во Франции объяснили, почему им выгоден конфликт на Украине

Промышленность Франции получила мощный толчок с тех пор, как начался конфликт на Украине — производство военной техники и боеприпасов в стране было увеличено в несколько раз. Такое заявление сделал министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Французский министр подчеркнул, что оборонные предприятия его страны с начала украинского конфликта производят в разы больше военной продукции, и при этом делают это намного быстрее по сравнению с тем, что было до этого.
"Например, раньше нам нужно было потратить около 30 месяцев на строительство САУ Caesar, а теперь — 15. Компании нарастили запасы и мобилизовали сотрудников", — сказал Лекорню в разговоре с изданием Le Parisien.
Министр признал, что Франция получает очевидную выгоду благодаря таким переменам. Кроме того, это позволяет также создавать дополнительные рабочие места для французов.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.