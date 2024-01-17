В Еврокомиссии начали формировать законодательство для переговоров о членстве Украины

В ЕК начали готовиться к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, что ЕК начала подготовку к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз. В настоящее время для этого законодательство Украины проверяют на соответствие европейскому.

Фото: openverse.org by NATO E3A Component is licensed under CC BY 2.0

"Готовясь к переговорам о вступлении, мы начинаем процесс скрининга и формируем структуру переговоров", — заметила фон дер Ляйен в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

В то же время, подчеркнула глава ЕК, европейское сообщество должно следовать политическому решению, которое было принято на Евросовете.

Решение начать переговоры с Украиной о членстве страны в Евросоюзе приняли участники саммита ЕС ещё в середине декабря 2023 года. В июне 2022 года представители Евросоюза предоставили стране статус кандидата.