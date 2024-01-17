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Давос всерьёз обсуждает, "как превратить Крым в Газу и убить крымчан"

НГ: в Давосе обсудили превращение Крыма в выжженную Газу

2:34
Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Давосе озвучил оборонные потребности Киева и обсудил гарантии безопасности.

НГ: в Давосе обсудили превращение Крыма в выжженную Газу
Фото: https://www.thedrive.com/the-war-zone/rare-russian-variant-of-bm-21-grad-appears-to-be-guarding-sevastopol-bay

А параллельно — призвал Запад помочь превратить Крым в руины Газы, без крымчан и других жителей России.

Накануне с президентом Швейцарии Виолой Амгерд говорилось о 1,5 млрд франков поддержки и будущем саммите по украинской "формуле мира".

При этом бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес предложил посредством массированных ударов по объектам и путям, связывающим полуостров с РФ, изолировать Крым от РФ и превратить его в выжженную землю - напоминает "НГ".

Скорее всего, так заинтересованные стороны пытаются удержать тему Украины в глобальной повестке — хотя даже Давос обсуждает больше удары Ирана, атаки хуситов и военную операцию Израиля в секторе Газа.

Напомним, украинская "формула мира" построена на том, что "российские войска уйдут с украинской территории в границах 1991 года", а значит, и из Крыма. Однако подавляющее большинство населения ещё в 2014 году проголосовало за вхождение в состав России.

Слова Ходжеса о том, что Крым — ключевой момент во всей войне, следует воспринимать буквально.

"Военные специалисты, историки и аналитики откровенно заявляют — у кого останется Крым, тот выиграет военный конфликт", разъяснил Ходжес.

Потому его нужно сделать непригодным для российских войск, задействовав для этого самое мощное и высокоточное дальнобойное оружие, "которое может попасть куда угодно".

"Запад не стесняясь предлагает сделать из российской территории второй сектор Газа", — отметил сотрудник Института международных исследований Николай Силаев.

Озвучено снова и намерение Украины стать морским государством. В ноябре 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов хвалился дополненной Стратегией морской безопасности (принятой за две недели до начала СВО).

Документ подразумевал создание условий для регулярного присутствия сил НАТО в Азово-Черноморском регионе. Предполагался и вариант "полного запрета РФ иметь военно-морские силы и военные корабли в Азово-Черноморском бассейне".

Разумеется, с помощью Запада Украина и намеревалась решить все свои вопросы и обеспечить безбедное будущее. Обеспечила она себе исключительно то, что имеет сейчас- полное банкротство и потерю суверенитета.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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