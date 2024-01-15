Стало известно о готовности Польши разместить на своей территории немецкие войска

В Польше заявили о согласии на размещение немецких войск на своей территории. Как отметил заместитель министра иностранных дел страны Анджей Шейна в беседе с изданием Rzeczpospolita, таким образом немецкие войска намерены усилить восточный фронт Североатлантического альянса, располагающийся в Польше.
При этом он напомнил, что прежде так уже было сделано в Литве. Тогда Германия и Литва договорились о размещении бригады немецких войск в Литве вплоть до 2027 года. Отмечалось, что переброска основных соединений пройдёт в 2025–2026 годах. Всего в страну прибудут пять тысяч немецких военных.
Как указал Шейн, в условиях боевых действий "за восточной границей" Польши Варшава будет приветствовать любую помощь и сотрудничество со стороны государств-союзников.
Легендарный композитор Раймонд Паулс отметил свой 88-й день рождения в семейном кругу, избегая пышных торжеств.