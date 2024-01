Стало известно о готовности Польши разместить на своей территории немецкие войска

В Польше заявили о согласии на размещение немецких войск на своей территории. Как отметил заместитель министра иностранных дел страны Анджей Шейна в беседе с изданием Rzeczpospolita, таким образом немецкие войска намерены усилить восточный фронт Североатлантического альянса, располагающийся в Польше.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.