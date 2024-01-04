Документы Эпштейна о педофилах в элите США вызвали мировой хаос

2:52 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка

Сведший счёты с жизнью (или убитый?) в тюрьме миллиардер Джеффри Эпштейн сообщал своему брату — "если я расскажу всё, что знаю о политиках и кандидатах (в США), им придётся отменять выборы".

Фото: "Child-abuse-Kekerasan-pada-anak" by Aizbah Khan is licensed under CC BY 4.0.

Файлы "архива Эпштейна" о педофилах из власти и бизнеса опубликованы судом в сети — их разбирают ведущие СМИ мира.

В документах — подтверждение, что на "Острове разврата" с несовершеннолетними имели "отношения":

премьер-министры (в том числе Борис Джонсон ),

), британский принц Эндрю ,

, миллиардер Гленн Дубин ,

, иллюзионист Дэвид Копперфильд ,

, основатель компании Limited Brands и бывший генеральный директор Victoria's Secret Лекс Векснер ,

, Харви Вайнштейн ,

, Билл Клинтон (в документах говорится, что он любит "совсем маленьких девочек),

(в документах говорится, что он любит "совсем маленьких девочек), Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший ,

и , Линдси Грэм ,

, Марк Цукерберг

звёзды Голливуда,

ведущие учёные,

представители модельного бизнеса и индустрии моды

десятки известных политиков и бизнесменов, в том числе — из России.

Также в документах указывается, что Дональда Трампа на острове и вечеринках Эпштейна не было и в сексе с несовершеннолетними он не участвовал.

"Кто такой Эпштейн? Это миллиардер, он создал сеть, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девушек, в том числе 14-летних. Его задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке, а в августе того же года он свёл счеты с жизнью в тюремной камере, не дождавшись судебного процесса", - напоминает Марат Баширов.

12 августа 2020 года сотрудники ФБР провели обыски на острове Сент-Джеймс на Виргинских островах, принадлежавшем миллиардеру — выяснилось, что туда регулярно привозили девочек-подростков, которыми "наслаждались богачи". После Эпштейна остались записи, более 4000 страниц свидетельств о том, кто приезжал на его вечеринки.

Публикация уже стала настоящим триумфом конспирологов и сторонников "теорий заговора"

Про-трамповское конспирологическое движение QAnon ранее заявляло, что в мире существует "заговор влиятельных педофилов США". Бывший офицер ЦРУ Джозеф Спенсер в своих конспирологических "разоблачениях" уверял — из-за вскрытия педофилии среди элиты США в 2024 году она "инсценирует полномасштабное инопланетное вторжение на Землю" — чтобы отвлечь людей от скандала и получить "официальную власть".

Это — лишь первая (!) публикация документов Эпштейна — в ближайшее время будут обнародованы более 4000 страниц материалов.

"Готовьтесь к хаосу", — предупредили публикаторы.