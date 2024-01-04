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Документы Эпштейна о педофилах в элите США вызвали мировой хаос

2:52
Мир » Северная Америка

Сведший счёты с жизнью (или убитый?) в тюрьме миллиардер Джеффри Эпштейн сообщал своему брату — "если я расскажу всё, что знаю о политиках и кандидатах (в США), им придётся отменять выборы".

Документы Эпштейна о педофилах в элите США вызвали мировой хаос
Фото: "Child-abuse-Kekerasan-pada-anak" by Aizbah Khan is licensed under CC BY 4.0.

Файлы "архива Эпштейна" о педофилах из власти и бизнеса опубликованы судом в сети — их разбирают ведущие СМИ мира.

В документах — подтверждение, что на "Острове разврата" с несовершеннолетними имели "отношения":

  • премьер-министры (в том числе Борис Джонсон),
  • британский принц Эндрю,
  • миллиардер Гленн Дубин,
  • иллюзионист Дэвид Копперфильд,
  • основатель компании Limited Brands и бывший генеральный директор Victoria's Secret Лекс Векснер,
  • Харви Вайнштейн,
  • Билл Клинтон (в документах говорится, что он любит "совсем маленьких девочек),
  • Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший,
  • Линдси Грэм,
  • Марк Цукерберг
  • звёзды Голливуда,
  • ведущие учёные,
  • представители модельного бизнеса и индустрии моды
  • десятки известных политиков и бизнесменов, в том числе — из России.

Также в документах указывается, что Дональда Трампа на острове и вечеринках Эпштейна не было и в сексе с несовершеннолетними он не участвовал.

"Кто такой Эпштейн? Это миллиардер, он создал сеть, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девушек, в том числе 14-летних. Его задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке, а в августе того же года он свёл счеты с жизнью в тюремной камере, не дождавшись судебного процесса", - напоминает Марат Баширов.

12 августа 2020 года сотрудники ФБР провели обыски на острове Сент-Джеймс на Виргинских островах, принадлежавшем миллиардеру — выяснилось, что туда регулярно привозили девочек-подростков, которыми "наслаждались богачи". После Эпштейна остались записи, более 4000 страниц свидетельств о том, кто приезжал на его вечеринки.

Публикация уже стала настоящим триумфом конспирологов и сторонников "теорий заговора"

  1. Про-трамповское конспирологическое движение QAnon ранее заявляло, что в мире существует "заговор влиятельных педофилов США".
  2. Бывший офицер ЦРУ Джозеф Спенсер в своих конспирологических "разоблачениях" уверял — из-за вскрытия педофилии среди элиты США в 2024 году она "инсценирует полномасштабное инопланетное вторжение на Землю" — чтобы отвлечь людей от скандала и получить "официальную власть".

Это — лишь первая (!) публикация документов Эпштейна — в ближайшее время будут обнародованы более 4000 страниц материалов.

"Готовьтесь к хаосу", — предупредили публикаторы.

Документа Эпштейна рассекречены: вся элита США - лютые педофилы
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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