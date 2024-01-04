Сведший счёты с жизнью (или убитый?) в тюрьме миллиардер Джеффри Эпштейн сообщал своему брату — "если я расскажу всё, что знаю о политиках и кандидатах (в США), им придётся отменять выборы".
Файлы "архива Эпштейна" о педофилах из власти и бизнеса опубликованы судом в сети — их разбирают ведущие СМИ мира.
В документах — подтверждение, что на "Острове разврата" с несовершеннолетними имели "отношения":
Также в документах указывается, что Дональда Трампа на острове и вечеринках Эпштейна не было и в сексе с несовершеннолетними он не участвовал.
"Кто такой Эпштейн? Это миллиардер, он создал сеть, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девушек, в том числе 14-летних. Его задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке, а в августе того же года он свёл счеты с жизнью в тюремной камере, не дождавшись судебного процесса", - напоминает Марат Баширов.
12 августа 2020 года сотрудники ФБР провели обыски на острове Сент-Джеймс на Виргинских островах, принадлежавшем миллиардеру — выяснилось, что туда регулярно привозили девочек-подростков, которыми "наслаждались богачи". После Эпштейна остались записи, более 4000 страниц свидетельств о том, кто приезжал на его вечеринки.
Публикация уже стала настоящим триумфом конспирологов и сторонников "теорий заговора"
Это — лишь первая (!) публикация документов Эпштейна — в ближайшее время будут обнародованы более 4000 страниц материалов.
"Готовьтесь к хаосу", — предупредили публикаторы.
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