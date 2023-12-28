RS: Зеленский по итогам года попал почти в полную изоляцию

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По итогам уходящего года от лидера киевского режима Владимира Зеленского отвернулись почти все его главные союзники. В первую очередь, обращают внимание обозреватели Responsible Statecraf (RS), речь идёт о США.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

"Зеленский, которого сейчас считают изолированным и оторванным от реальности, похоже, впал в немилость. К его несчастью, это не первый случай в истории внешней политики США, когда Вашингтон проявляет свою благосклонность в другом месте, нанося серьёзный ущерб своим бывшим бенефициарам", — поделились авторы материала.

В сложившейся ситуации многие союзники Зеленского предполагают, что Украине не просто необходимо найти способ положить конец российско-украинскому конфликту дипломатическим путем, но и, вероятнее всего, пойти на территориальные компромиссы.

Причём, многие сторонники Зеленского открыто намекают ему, что следует пойти на условия РФ. Ведь и мечта Украины вступить в НАТО становится всё более призрачной.