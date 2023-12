Your browser does not support the audio element.

По итогам уходящего года от лидера киевского режима Владимира Зеленского отвернулись почти все его главные союзники. В первую очередь, обращают внимание обозреватели Responsible Statecraf (RS), речь идёт о США.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain