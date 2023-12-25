Русский мэр колумбийского города Тунхе Михаил Краснов скучает по Саратову

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Михаил Краснов, родом из Саратова, стал победителем выборов мэра в Тунхе, Колумбия. Узнав о приезде российских журналистов, он попросил привезти с собой сало, колбасу и черный хлеб, отмечая их отсутствие в местной кулинарии.

Фото: Скриншот из видео Youtube-канала Los Informantes by Youtube-канал Los Informantes

Краснов признался, что иногда испытывает сильную тоску по России и планирует посетить свой родной Саратов в будущем. Однако он не указал конкретной даты своего визита на Родину.

Переехавший в Колумбию 15 лет назад по программе обмена Берлинского университета, Краснов владеет шестью языками, обладает четырьмя магистерскими степенями и званием доктора наук. Преподавая экономику в местных вузах, он завоевал прозвища "профессор" и "эль русо" (русский), сообщает aif.ru.

Будучи самовыдвиженцем на выборах, он смог получить 32% голосов, что обеспечило ему победу. 45-летний россиянин вступит в должность мэра 1 января 2024 года.