Исполняющий обязанности мэра Белграда назвал беспорядки в городе "майданизацией"

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Исполняющий обязанности мэра Белграда Александар Шапич назвал беспорядки в центре столицы "майданизацией", отметив, что насилие и свержение государства могут привести к разрушению страны.

Фото: Telegram-канал Baza

Он подчеркнул опасность использования анархии для достижения политической власти, предостерегая, что это может ослабить государство и лишить его способности защищать своих граждан, сообщает ТАСС.

Ранее президент Сербии Александар Вучич утверждал, что в стране нет революции, и силовые структуры успешно контролируют ситуацию.

Протестующие, поддерживающие оппозиционный блок "Сербия против насилия", атаковали здание городской администрации, выражая свою неудовлетворенность существующей политической обстановкой. Полиция вмешалась, используя слезоточивый газ для разгона митинга.

Ранее сообщалось, что попытка "майдана" в Сербии — американская работа над ошибками Украины.