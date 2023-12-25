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Исполняющий обязанности мэра Белграда назвал беспорядки в городе "майданизацией"

1:01
Мир

Исполняющий обязанности мэра Белграда Александар Шапич назвал беспорядки в центре столицы "майданизацией", отметив, что насилие и свержение государства могут привести к разрушению страны.

Исполняющий обязанности мэра Белграда назвал беспорядки в городе "майданизацией"
Фото: Telegram-канал Baza

Он подчеркнул опасность использования анархии для достижения политической власти, предостерегая, что это может ослабить государство и лишить его способности защищать своих граждан, сообщает ТАСС.

Ранее президент Сербии Александар Вучич утверждал, что в стране нет революции, и силовые структуры успешно контролируют ситуацию.

Протестующие, поддерживающие оппозиционный блок "Сербия против насилия", атаковали здание городской администрации, выражая свою неудовлетворенность существующей политической обстановкой. Полиция вмешалась, используя слезоточивый газ для разгона митинга.

Ранее сообщалось, что попытка "майдана" в Сербии — американская работа над ошибками Украины.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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