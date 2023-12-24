В Сербии проходят массовые беспорядки, в ходе которых несколько тысяч протестующих собрались у здания городской администрации Белграда, выражая несогласие с результатами выборов, на которых коалиция президента Александра Вучича получила 47,36% голосов.
Протестующие требовали аннулирования результатов и предприняли попытку штурма здания администрации Белграда, взламывая дверь и разбивая окна. Несмотря на попытки, протестующим не удалось проникнуть внутрь, поскольку вход в здание был охраняем сотрудниками полиции, использующими щиты и слезоточивый газ, сообщают СМИ.
Президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением к народу, в ходе которого он выразил благодарность иностранным спецслужбам за предупреждение руководства страны о возможной попытке "цветной революции".
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.