В ходе беспорядков в Сербии полиция применила слезоточивый газ

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В Сербии проходят массовые беспорядки, в ходе которых несколько тысяч протестующих собрались у здания городской администрации Белграда, выражая несогласие с результатами выборов, на которых коалиция президента Александра Вучича получила 47,36% голосов.

Фото: Telegram-канал Baza

Протестующие требовали аннулирования результатов и предприняли попытку штурма здания администрации Белграда, взламывая дверь и разбивая окна. Несмотря на попытки, протестующим не удалось проникнуть внутрь, поскольку вход в здание был охраняем сотрудниками полиции, использующими щиты и слезоточивый газ, сообщают СМИ.

Президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением к народу, в ходе которого он выразил благодарность иностранным спецслужбам за предупреждение руководства страны о возможной попытке "цветной революции".